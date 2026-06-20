İtalyan basını Montella’yı hedef aldı: Çöküş, fiyasko, hayal kırıklığı

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24 yıl aradan sonra Dünya Kupası finallerine katılma başarısı gösteren A Milli Futbol Takımı'nın turnuvaya erken veda etmesi, Türkiye kadar İtalya'da da gündemin ilk sıralarına yerleşti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı ay-yıldızlı ekibin Paraguay karşısında aldığı mağlubiyet, İtalyan spor medyasında sert eleştirilerle karşılandı.

La Gazzetta: Altın jenerasyonun hayalleri sona erdi

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Türkiye'nin elenişini "Montella'nın Türkiye'si elendi" başlığıyla duyurdu.

Gazete haberinde, Türkiye'nin Dünya Kupası'na, Amerika'daki turnuvaya ve genç yıldızlardan oluşan altın jenerasyonun başarı hayallerine veda ettiği yorumuna yer verdi. Arka arkaya gelen iki mağlubiyetin ardından takımın gözyaşları içinde turnuvadan ayrıldığı ifade edildi.

Corriere dello Sport: Daha kötü başlangıç olamazdı

Corriere dello Sport ise "Türkiye batıyor, Paraguay kutlama yapıyor" başlığını kullandı.

Gazete, Avustralya karşısındaki ilk yenilginin ardından Paraguay maçının telafi fırsatı olması gerektiğini ancak Montella'nın ekibinin ikinci maçta da mağlup olarak Dünya Kupası'na veda ettiğini yazdı. Haberde, Paraguay'ın henüz 68. saniyede bulduğu golün maçın kaderini belirlediği vurgulandı.

Tuttosport: Sansasyonel çöküş

Tuttosport gazetesi, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız üzerinden Türkiye'nin elenişini değerlendirdi.

"Sansasyonel çöküş" ifadesini kullanan gazete, Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'den çok daha başarılı bir Dünya Kupası performansı beklendiğini belirtti.

La Repubblica: Montella'nın çöküşü

İtalya'nın önemli gazetelerinden La Repubblica da yenilgiyi sert ifadelerle yorumladı.

Gazete, Paraguay mağlubiyetinin ardından "Montella elendi. İtalyan teknik adamın çöküşü" değerlendirmesini yaparak Türkiye'nin turnuvadaki performansını beklentilerin çok altında bulduğunu yazdı.

Mediaset: Ayrılık kapıda

İtalyan televizyon kanalı Mediaset ise eleştirilerin dozunu daha da artırdı.

Kanalın analizinde, Türkiye'nin Dünya Kupası performansı için "felaket" ve "tam bir fiyasko" ifadeleri kullanılırken, Vincenzo Montella'nın ABD ile oynanacak son grup maçının ardından görevinden ayrılabileceği öne sürüldü.

Haberde, genç yıldızlar Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın gelecekte Türkiye'yi yeniden büyük başarılara taşıyabilecek potansiyele sahip oldukları belirtilirken, bunun Montella yönetiminde gerçekleşmeyebileceği iddia edildi.

ANSA: Türkiye için gece bir dakikada karardı

İtalyan haber ajansı ANSA da Paraguay karşılaşmasını ayrıntılı şekilde değerlendirdi.

Ajans, Avustralya yenilgisinin ardından Paraguay maçının Türkiye için bir telafi gecesi olması gerektiğini ancak henüz ilk dakikada gelen golle tüm planların bozulduğunu yazdı. Paraguay'ın erken golünün Dünya Kupası'nın şu ana kadarki en hızlı gollerinden biri olarak kayıtlara geçtiği vurgulandı.

Montella şanssızlığa dikkat çekti

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella ise takımının performansını savundu.

İtalyan teknik adam, iki maçta da rakip kaleye çok sayıda şut göndermelerine rağmen sonuç alamadıklarını belirterek, kariyerinde bu kadar benzer iki karşılaşmayı çok az yaşadığını söyledi.

Montella'nın özellikle "65 şuta rağmen rakiplerin çok az fırsatla sonuç aldığı" yönündeki değerlendirmesi, İtalyan basınında en çok öne çıkarılan açıklamalar arasında yer aldı.