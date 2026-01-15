Kante Fenerbahçe'ye geldi mi, gelecek mi? Kante transferi bitti mi?

Fransız milli futbolcu N'Golo Kante Fenerbahçe'ye gelmeye çok yakın. 34 yaşındaki yıldız futbolcu için sarı-lacivertli kulüp yoğun uğraşlar veriyor. Taraftar sabırsızlıkla Fransız futbolcuyu beklerken sıkça "Kante Fenerbahçe'ye geldi mi, gelecek mi" sorusu geliyor.

Kante Fenerbahçe'ye geldi mi?

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Kante için "Geliyor" açıklamasında bulundu. Henüz resmi imzalar atılmadı.

Sarı lacivertli yönetimin, dünyaca ünlü yıldız N’Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun, Fenerbahçe’den bonuslar hariç yıllık 6 milyon Euro garanti ücret alacağı belirtildi. Sözleşmede performansa dayalı ek maddelerin de yer aldığı ifade ediliyor.

Kante’nin bu transfer için önemli bir fedakarlık yaptığı kaydedildi. Fransız yıldızın, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’da kazandığı astronomik maaşı geri çevirerek ciddi bir ücret indirimini kabul ettiği vurgulanıyor.