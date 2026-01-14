Eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında eski futbolcu ve yorumcu Ümit Karan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Karan’ın sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA