Kış Olimpiyatları nedir? 2026 Kış Olimpiyatları ne zaman başlayacak, nerede yapılacak, hangi kanalda yayınlanacak?

2026 Kış Olimpiyat Oyunları için geri sayım sürerken, dünya genelindeki spor tutkunlarının heyecanı doruk noktasına ulaştı. Dev organizasyon, kış sporlarının en prestijli isimlerini bir araya getirerek unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak. Sporseverler bir an evvel organizasyonun başlamasını isterken bazı sorulara cevap arıyor.

Kış Olimpiyatları nedir?

Kış Olimpiyatları, kar ve buz sporlarında dünyanın en prestijli uluslararası spor organizasyonudur. Dört yılda bir düzenlenir ve kayak, buz pateni, buz hokeyi gibi kış sporları branşlarında sporcular ülkelerini temsil ederler.

2026 Kış Olimpiyatları ne zaman başlayacak?

2026’nın Kış Olimpiyatları’nın resmi adı “Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları”dır. Bu oyunlar 6–22 Şubat 2026 tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek. Resmi açılış töreni 6 Şubat’ta Milano’daki San Siro Stadyumu’nda yapılacak.

Kış Olimpiyatları ülkemizde TRT Yıldız kanalından yayınlanacak.