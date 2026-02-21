Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS muhtemel ilk 11...

Galatasaray kritik bir randevuya çıkıyor. Aslan, ligin son sıralarında yer alan Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip liderliğini perçinlemek Konyaspor ise üst sıralara tırmanma peşinde... Peki, Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman?

Konyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel ilk 11'ler...

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Adil, Nagalo, Arif B., Berkan, Melih, Deniz Türüç, Kramer, Olaigbe, Muleka.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Lang, Barış, Icardi.

İki takım arasında sezonun 6. haftasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Tecrübeli savunma oyuncusu, yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Ligde 10 maçtır mağlup olmuyor

Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 karşılaşmada yenilmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybederek yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki 10 müsabakada 8 kez kazandı. "Cimbom" bu süreçte 2 de beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu dönemde Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 30 kez rakip fileleri havalandırırken 9 gol yedi.