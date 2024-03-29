Kulüpler Birliği Vakfı, Ali Koç'un istifasını kabul etmedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımının Trabzonspor deplasmanında sahaya giren taraftarlarca darp edilmesinin ardından vakıf başkanlığından istifa etmişti.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın açıklamasında Koç'un istifasının kabul edilmemesi kararının alındığı dile getirildi.

Açıklamada şöyle dendi: "Bugün gerçekleştirilen toplantıda Sayın Ali Koç'un Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifası ile ilgili olarak, toplantıya katılan 16 kulübümüzün 15'i ve telefonla ulaşılan 3 kulübümüz olmak üzere toplamda 18 kulübümüzün ittifakıyla başkanımız Ali Koç'un istifasının kabul edilmemesine ve görevine devam etmesine karar verilmiştir."