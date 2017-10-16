Kulüpler Birliği Vakfı, TFF ile VAR'ı görüştü

16 Ekim 2017

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu üyeleriyle Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini görüştü.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, başkan yardımcıları Şekip Mosturoğlu ve Hikmet Feridun Tankut'la TFF yönetimini, federasyonun Riva'daki tesislerinde ziyaret etti.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özbek, görüşmede birçok konuyu ele aldıklarını dile getirdi.

En önemli konulardan birinini VAR sistemi olduğunu vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak toplantı talebinde bulunmuştuk. Toplantının ana konusu, altyapı ve buna bağlı olarak Türkiye'deki gençlerin yetişmesiydi. Tabii bunu yabancı sınırlamasıyla birlikte konuştuk. Bu bağlamda daha kuvvetli bir milli takım, daha güçlü bir gençlik yetiştirmek üzere mutabakatımız oldu. Ortak bir çalışma içinde olacağız. Önemli konulardan birisi de video hakem oldu. Federasyon bu konudaki hazırlıklarını bitirmek üzere. Federasyon video hakemle ilgili 2 hafta sonra bir deneme yapacak. Video hakemin aksamadan ilerlemesi lazım."

TFF'nin kurullarıyla ilgili bir görüşme yapmadıklarını aktaran Özbek, şöyle konuştu:

"Buradaki en önemli görüşmelerden birisi, statlardaki tribün olaylarına bağlı olarak yapılan çalışmalardı. Kulüplerin talepleri, cezaların kişilere verilmesiydi. Bu manada bir talimat değişikliğine ihtiyaç vardı ve bunun çalışması yapıldı. Video hakem konusunda da zaman faktörü açısından, federasyon büyük bir çalışmanın içinde. Bu uygulamanın aksamadan olması, travmatik olaylara sebebiyet vermemesi lazım. Bu manada federasyon çalışıyor. Hazırlık maçlarında 'off-line' olarak yapılacak bu uygulama. Bu çalışmaların neticelenmesi ve uygulamanın eksiksiz başlaması lazım. Uygulama zaten başlar başlamaz tartışmaya sebebiyet verirse sonu iyi gelmez."

Vakfın başkan yardımcısı Tankut ise VAR sisteminin 2018'in ocak ayında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nda denenmeye başlanabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA