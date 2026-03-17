Manchester City Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Oynayacak mı?
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City, Real Madrid'i ağırlıyor. İlk maçta ağır bir yenilgi alan City, sahasında 4 farklı galibiyet alarak turu geçmek istiyor. Real Madrid ise temkinli bir futbol oynayarak bir üst tura geçme hedefinde... Mücadele bilgileri araştırılırken Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı da araştırılıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde son turu rövanş maçları bugün başlıyor. Manchester City, kendi evinde Real Madrid ile karşılaşacak. İlk maç 3-0 Real Madrid lehine sonuçlanmıştı. Heyecan dolu müsabakada her iki kulübün de nasıl bir performans sergileyeceği merak edilirken "Manchester City Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.
Arda Güler oynayacak mı?
İspanya Ligi'nde yılın golünü atan Arda Güler'in bu maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor.
Manchester City Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Mücadele tabii spor'dan canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, Aït-Nouri; Rodri; Cherki, Silva, Doku; Semenyo, Haaland.
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Pitarch, Tchouaméni, Güler; Díaz, Vinicius Jr.