Manchester City Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde son turu rövanş maçları bugün başlıyor. Manchester City, kendi evinde Real Madrid ile karşılaşacak. İlk maç 3-0 Real Madrid lehine sonuçlanmıştı. Heyecan dolu müsabakada her iki kulübün de nasıl bir performans sergileyeceği merak edilirken "Manchester City Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.

Arda Güler oynayacak mı?

İspanya Ligi'nde yılın golünü atan Arda Güler'in bu maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Manchester City Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Mücadele tabii spor'dan canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, Aït-Nouri; Rodri; Cherki, Silva, Doku; Semenyo, Haaland.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Pitarch, Tchouaméni, Güler; Díaz, Vinicius Jr.