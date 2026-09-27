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Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig milli arada... Taraftarlar takımlarını izlemek için beklerken günler ilerledikçe "Milli ara ne zaman bitiyor", "Süper Lig ne zaman başlıyor" sorusu hızlanıyor.

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Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maç tarihi ve saati...

Süper Lig için heyecan dorukta... Milli ara nedeniyle lige ara verilirken taraftar takımlarını bir an önce sahada görmek için sabırsızlanıyor. Peki, Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig'in 7. haftası 9 Ekim 2026 Cuma günü Galatasaray - Kasımpaşa maçı ile başlıyor.

İşte maç programı...

9 Ekim Cuma

20:00 | Galatasaray – Kasımpaşa

10 Ekim Cumartesi

13:30 | Gençlerbirliği – Amed

16:00 | Samsunspor – Trabzonspor

16:00 | Alanyaspor – Erzurumspor

19:00 | Rizespor – Fenerbahçe

11 Ekim Pazar

13:30 | Konyaspor – Başakşehir

16:00 | Gaziantep FK – Çorum

19:00 | Beşiktaş – Kocaelispor

12 Ekim Pazartesi

20:00 | Eyüpspor – Göztepe

Kaynak: HABER MERKEZİ
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