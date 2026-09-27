Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maç tarihi ve saati...

Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig ne zaman başlıyor?
Süper Lig milli arada... Taraftarlar takımlarını izlemek için beklerken günler ilerledikçe "Milli ara ne zaman bitiyor", "Süper Lig ne zaman başlıyor" sorusu hızlanıyor.
Süper Lig için heyecan dorukta... Milli ara nedeniyle lige ara verilirken taraftar takımlarını bir an önce sahada görmek için sabırsızlanıyor. Peki, Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig ne zaman başlıyor?
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Süper Lig'in 7. haftası 9 Ekim 2026 Cuma günü Galatasaray - Kasımpaşa maçı ile başlıyor.
İşte maç programı...
9 Ekim Cuma
20:00 | Galatasaray – Kasımpaşa
10 Ekim Cumartesi
13:30 | Gençlerbirliği – Amed
16:00 | Samsunspor – Trabzonspor
16:00 | Alanyaspor – Erzurumspor
19:00 | Rizespor – Fenerbahçe
11 Ekim Pazar
13:30 | Konyaspor – Başakşehir
16:00 | Gaziantep FK – Çorum
19:00 | Beşiktaş – Kocaelispor
12 Ekim Pazartesi
20:00 | Eyüpspor – Göztepe