Milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak Avrupa şampiyonu

03 Mayıs 2018

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 4. gününde 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Mimi Nikolova Hristova ile altın madalya mücadelesi verdi.

Tuştan son anda kurtulan Hristova'yı 6-4 mağlup eden Rus asıllı milli güreşçi Elif Jale, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Organizasyon tarihinde kadınlarda altın madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olan Elif Jale, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

Müsabakanın ardından sevinç gözyaşı döken Elif Jale, altın madalyayı Türk halkına armağan etti.

Elif Jale, Avrupa şampiyonalarında daha önce biri Rusya adına olmak üzere üç bronz madalya kazanmıştı.

Olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın güreşçi unvanına sahip 31 yaşındaki Elif Jale, dünya şampiyonalarında iki kez üçüncülük kürsüsüne çıkma başarısı göstermişti.

Kadınlardan 2 bronz madalya

Milli güreşçi Bediha Gün, bronz madalya maçında Ukraynalı Anna Voitova ile karşı karşıya geldi.

Voitova'yı 10-0 sayı tuşuyla yenen Bediha, Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını elde etti.

Bediha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her seferinde çok çalışıyordum ama olmuyordu. Şeytanın bacağını kırdım. Kendime inanarak bazı zorlukları aştım ve sonunda madalyayı aldım. Çok mutluyum. Teknik ekibimiz çok iyi. Takım halinde tarih yazıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Umarım güzel noktalar ve tarihi bir başarı elde ederiz"

Milli güreşçi Evin Demirhan ise kadınlar 50 kiloda bronz madalya kazandı. Evin, bronz madalya müsabakasında İspanyol Aintzane Gorria Goni ile karşılaştı.

Dünya üçüncüsü Evin, İspanyol güreşçiyi 1 dakika 16 saniyede tuş etti.

Kadınlar 50 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıkan Evin, Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını aldı.

Evin Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyüklerde ilk madalyasını kazandığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Dünya Şampiyonası'nın ardından burada da üçüncü oldum. Takım halinde Avrupa Şampiyonası'na güzel başladık. İlk madalyayı ben kazandım. İyi bir şampiyona geçiriyoruz. Umarım güzel noktalar ve tarihi bir başarı elde ederiz." diye konuştu

Kaynak: AA