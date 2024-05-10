Milli judocu Tuğçe Beder, Kazakistan Grand Slam'da bronz madalya kazandı

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barysy kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar 48 kiloda mücadele eden Tuğçe Beder, üçüncülük karşılaşmasında Azerbaycan'dan Leyla Aliyeva ile mücadele etti. Tuğçe, Aliyeva'yı mağlup ederek turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.