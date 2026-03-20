Milli maç ne zaman? Türkiye Romanya maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Takım aday kadrosu
A Milli Erkek Futbol Takımı'mız zorlu bir müsabakaya çıkıyor. Yıllar sonra Dünya Kupası'na katılmak isteyen Türkiye, Romanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele için nefesler tutulurken mücadelenin tarihi, saati, kanalı araştırılıyor.
Dünya Kupası Elemeleri devam ediyor. Gruptan 2. olarak çıkan ülkeler yarı final müsabakası yapacak. Milli Takım da ilk olarak Romanya'yı ağırlayacak. A Milli Erkek Futbol Takımı'mız, Romanya'yı geçerek finale uzanmak istiyor. Peki, Milli maç ne zaman?
Türkiye - Romanya maçı 26 Mart Cuma saat 20.00'de başlayacak. Kanal kesinleşmiş değil fakat TV8'den canlı yayınlanması bekleniyor.
Milli Takım Romanya ile bu zamana kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Romanya'nın 14 galibiyeti, A Milli Takım'ımızın 5 galibiyeti bulunuyor.
Milli Takım aday kadrosu şu şekilde:
Kaleci:
Altay Bayındır
Mert Günok
Muhammed Şengezer
Uğurcan Çakır
Defans:
Abdülkerim Bardakcı
Ahmetcan Kaplan
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Mustafa Eskihellaç
Ozan Kabak
Samet Akaydın
Zeki Çelik
Orta saha:
Atakan Karazor
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Forvet:
Aral Şimşir
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Semih Kılıçsoy
Yunus Akgün