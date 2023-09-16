Milli voleybol takımı olimpiyat elemelerine galibiyetle başladı

Filenin Sultanları, ilk sette 14-13 öne geçti. Seti 25-19 kazanan milli takım, maçın sonuna kadar rakibinden üstün oyun sergiledi ve ikinci seti 25-16, final setini de 25-14 alarak sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Millilerden Ebar Karakurt 16, Vargas da 15 sayı galibiyete katkıda bulundu.

"Filenin Sultanları", grup maçlarında dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve dünya 5'incisi Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek.

Ay yıldızlılar gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 07.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

Elemeler 3 ülkede oynanıyor

Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.

Gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.