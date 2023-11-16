Murat Ülker, Acun Ilıcalı’nın ‘Kaplanlar’ına sponsor oldu

Kerim ÜLKER

Ülker markasını bünyesinde barındıran Yıldız Holding’in sahibi olduğu global atıştırmalık şirketi pladis’in çatısı altında bulunan bisküvi markası McVitie’s, iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahip oldğuu İngiltere futbolunun en eski kulüplerinden Hull City’nin forma sponsoru oldu.

Yapılan anlaşmayla McVitie’s’in logosu, 3 yıl süresince “Kaplanlar” olarak bilinen Hull City oyuncularının hem resmi karşılaşma formalarında hem de antrenman formalarında bulunacak. Aynı zamanda kulübün sezon boyunca maçlarını oynayacağı MKM Stadyumu'nda ve sosyal medya kanallarında tüm dünyada milyonlarca tüketicisi olan McVitie’s’in reklamları yer alacak.

En büyük anlaşma

Eylül ayında başlayan bu iş birliği, Acun Ilıcalı’nın 2022 yılı Ocak ayında Hull City’yi satın almasından bu yana kulübün gerçekleştirdiği en büyük sponsorluk anlaşması olmasıyla özel bir öneme sahip. 1839'dan beri Birleşik Krallık'ın en sevilen bisküvilerini ve keklerini üreten McVitie’s’in desteğiyle Hull City’e yeniden Premier Lig’e yükselme hedefine katkı sunmuş olacak. Acun Ilıcalı’nın Hull City takımını satın alması İngiltere kamuoyunca büyük ilgi görmüş ve Türkiye’nin tanıtımına önemli katkı sağlamıştı. McVitie’s markasının takıma sponsor olmasıyla bu etkinin daha da artması bekleniyor.

“4 milyar insana ulaşıyoruz”

Anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, atıştırmalık gruplarının çok uzun süredir Türkiye’de spora verdiği desteğin, 7’den 70’e herkesin takdirini kazandığını söyledi. Ülker, “Öyle ki yıllar önce yürüttüğümüz Futbol Köyleri projemizde binlerce kız ve erkek çocuk yer aldı, bir kısmı bugünün gençleri olarak çeşitli takımlarda top koşturuyor. Türk Milli Takımlarına olan desteğimizin yanında farklı markalarımızla futbol ve basketbola önemli destekler veriyoruz. Bugün atıştırmalık ürünlerimiz tüm dünyada 4 milyar insana ulaşıyor” dedi.

“İngiltere’de pazar lideriyiz”

Türkiye’de üretilen bazı McVitie’s ürünlerinin yurt dışı pazarlara gönderilerek Türkiye’nin ihracatına geliri kazandırdıklarına dikkat çeken Ülker şunları söyledi: “Globaldeki bu tecrübemizi spora olan desteğimize de taşımak istedik. İngiltere’de pazar lideri olan markamız McVitie’s ile Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’e sponsor olarak da bu konuda önemli bir adım attık. İftihar ettiğimiz bu iş birliğiyle Türkiye’yi spor arenasında da en iyi şekilde temsil ediyoruz.

İngiltere’nin en eski futbol kulüplerinden Hull City’nin ‘Kaplanlar’ı artık dünyanın en köklü bisküvi markalarından McVitie’s ile bir arada anılıyor. Ülkemizi uluslararası düzeyde temsil eden iki Türk girişimci olarak bir nevi dayanışma olarak da görebileceğimiz bu işle Ada’da yaratacağımız sinerjinin Türkiye’nin global arenadaki gücüne de katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

"Türk şirketleri için model oldu"

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, McVitie’s’in sponsorluk desteğinin önümüzdeki dönemde Türk şirketleri için önemli bir model oluşturacağının altını çizdi. Ilıcalı “Tıpkı benim gibi spora amatör bir ruhla bağlı olan Murat Ülker ile birbirimizi kısa süre önce tanımış olmamıza rağmen spora ve özellikle futbola karşı benzer yaklaşımlar içerisinde olduğumuzu fark ettik. Murat Ülker’i Hull City’nin bir maçına davet ettiğim ve coşkulu atmosferi yakından görüp oldukça etkilendi.

Murat Ülker’in McVitie’s, GODIVA, Jacob’s, JaffaCakes gibi yakından tanınan küresel markaları pladis şirketi çatısı altında bir araya getirmesi, İngiltere’de büyük yankı uyandırmıştı. 180 yıllık köklü marka McVitie’s’in Premier Lig ekipleri yerine Hull City’ye sponsor olması da ada basınında büyük ilgi gördü. Bu anlaşma ile Hull City’nin tekrar Premier Lig’e dönme hedefine artık bir adım daha yakınız” dedi.

İSOV ve Ülker’den eğitime ‘spor’ desteği

İstanbul sanayicisinin bilgi, tecrübe ve iş yeteneklerinden yararlanarak, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli iş gücü yetiştirmek ve sektörel gelişimi desteklemek amacıyla İstanbul Sanayi Odası üyeleri tarafından kurulan İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV) Mesleki Eğitim Kompleksi’nin İSOV Sabri Ülker Spor Salonu, Ülker tarafından yenilendi. Spor salonunun yenilenmesi kapsamında salon aydınlatması, zeminin değişmesi, tribünlerin, soyunma odalarının yenilenmesi ve çatının tamir edilmesi işlemleri yapıldı.

Dostluk maçıyla açıldı

Daha önce Ülker desteğiyle inşa edilen İSOV Sabri Ülker Spor Salonu yenilenmesinin ardından, Yıldız Holding ve İSO çalışanlarını karşı karşıya getiren basketbol dostluk maçı ile açıldı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Yıldız Holding olarak eğitime ve spora destek vermeyi sürdüreceklerine değindi Ülker, “İSOV Sabri Ülker Spor Salonu’nun yenilenmesi ve sporcularla tekrar buluşması benim için çok anlamlı. Lise yıllarımdan bu yana basketbol, gerek oyuncu gerekse iyi bir seyirci olarak hayatımda çok önemli bir yer tutuyor. Pota heyecanını, bir takımın parçası olmanın getirdiği coşkuyu bugün yeniden yaşıyorum.

Kurucumuz merhum dedem Sabri Ülker’in isminin verildiği bu güzel salonda, genç arkadaşlarımın nice başarılara imza atacağına inanıyorum” dedi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da “Yenilenen İSOV Sabri Ülker Spor Salonu da 2006 yılında Ülker’in sağladığı destekle inşa edilmişti. Ülker, bu desteği yıllar içinde olduğu gibi bugün de sürdürüyor” diye konuştu.