Bu hafta Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off turu maçları oynanacak. Fenerbahçe de ilk maçta seyircisi önünde Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Sarı Kanarya, ilk maçta alacağı güzel bir skor ile tur biletini ikinci maça bırakmak istemiyor. heyecan doruğa çıkarken "Nottingham Forest Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hız kesmiyor.

Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Nottingha Forest maçı 19 Şubat Perşembe 20.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, play-off turunu geçmesi durumunda bir sonraki aşamada Midtjylland ile Real Betis arasında oynanacak eşleşmenin kazananı ile karşılaşacak.