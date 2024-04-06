Olimpiyat ruhunu tüm Türkiye’ye yayacak eğitim projesi başlıyor

Dijital ödemeler alanında faaliyet gösteren Visa, Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nda, Olimpik Boksör Buse Naz Çakıroğlu, Olimpik Tekvandocu Hakan Reçber ve Paralimpik Okçu Öznur Cüre Girdi’yi Team Visa sporcuları arasına aldığını belirtti.

Yaklaşık 40 yıldır Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Dünya Çapında Ödeme Teknolojisi Ortağı, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin (IPC) ilk küresel sponsoru ve 2002'den beri tüm Paralimpik Oyunları'na da sponsoru olan Visa, “Olimpiyat Değerleri Eğitimi” temalı bir sosyal sorumluluk projesini de hayata geçirdiğini açıkladı

Team Visa ile yetenekli sporcular destekleniyor

Olimpiyat ve Paralimpik Oyunların 40 yıla yakın süredir destekçisi olduklarını vurgulayan Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin: “Sporcularımız azimleri, kendini aşma çabaları, disiplinli çalışmaları ve başarılarıyla Olimpiyatların “Daha ileri, daha yükseğe, daha güçlü, birlikte” sloganının güçlü birer temsilcisi. Team Visa kapsamında, 2000 yılından bu yana dünya genelinde 600 başarılı sporcuya ihtiyaç duydukları kaynak ve destek sağlandı.

Başarılarıyla topluma ilham kaynağı olan Team Visa atletleri, kişisel yolculukları, spor alanındaki başarıları ve Visa'nın temel değerleri olan eşitlik, erişim ve kapsayıcılık çerçevesinde değerlendirilerek program için seçiliyor. Paris 2024 Oyunlarında, Team Visa kapsamında desteklenen sporcular, Olimpik ve Paralimpik sporcuların eşit temsili, kadın ve erkeklerin eşit dağılımı ile şimdiye kadarki en dengeli takım olma özelliğine de sahip” dedi.

Olimpiyat oyunlarının sporun zirvesi ve her sporcunun hayali olduğunu vurgulayan Paralimpik Okçu Öznur Cüre Girdi sözlerine şöyle devam etti “Bizler hedefimize emin adımlarla yürürken, Visa gibi dünya çapında markaların spora ve sporcuya desteği de bizim için çok kıymetli. Olimpiyatlardan altın madalyayla dönmek en büyük konsantrasyonum.

Visa’nın da desteğini arkama alarak azimle madalya hedefim doğrultusunda antrenmanlarımı sürdürüyorum.” Olimpik Boksör Buse Naz Çakıroğlu ise “Paris 2024 için hazırlandığım bu dönemde, dünyanın önde gelen sporcularının desteklendiği Team Visa’ya dahil olmaktan ötürü gururluyum.

Hazırlıklarıma büyük bir motivasyonla devam ediyorum” dedi. Olimpik Tekvandocu Hakan Reçber ise duygularını şöyle ifade etti: “Tüm dünyadan başarılı sporcularla birlikte Team Visa takımının bir parçası olduğum için mutluyum.” 2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, pek çok yönüyle önceki Oyunlardan farklılaşıyor. Paris 2024 Oyunlarının tarihin en genç, en sürdürülebilir, en eşitlikçi ve en kapsayıcı Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları olması hedefleniyor.

Visa, bu özelliklerden yola çıkarak “Olimpiyat Değerleri Eğitimi” başlığı altında bir sosyal sorumluluk projesini, Oyunlarla eş zamanlı olarak hayata geçiriyor. Projenin hedefi özellikle dezavantajlı konumda olan gençleri Olimpik değerler ve spor yoluyla motive etmek… Bu kapsamda, Visa, Olimpiyat ruhunu tüm Türkiye’ye yaymak üzere 8-14 yaş arası çocuklara eğitimler, spor faaliyetleri ve sporda rol modellerinin katılımıyla kapsamlı bir proje geliştirdiğini belirtiyor.

Visa, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP ve Habitat iş birliğiyle yürütülecek olan projenin amacı, Olimpik değerler ve spor aracılığıyla çocukların kendilerini güçlendirmeleri, yetenek ve potansiyellerine inanarak kendilerini geliştirebilmeleri... Proje, Türkiye genelinde 12 farklı ilde gerçekleştirilecek ayrıca yaz aylarında dezavantajlı bölgelerden gelen kız çocuklarına yelken ve dayanıklılık eğitimleri verilecek.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Bu yıl Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarında, olimpiyatların alışılagelmiş sloganı ‘Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü’nün yanına bir de ‘birliktelik’ kavramı eklendi. Visa olarak kapsayıcılık ve eşitlik taahhüdümüzün bir yansıması olan Olimpiyat Değerleri Eğitimi projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara potansiyelleri konusunda ilham vermeyi amaçlıyoruz. Ayrıca Team Visa kapsamında Olimpiyat yolunda destek vereceğimiz 3 başarılı olimpik ve paralimpik sporcumuz da projemizin bir parçası olacak” dedi.