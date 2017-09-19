Osmanlıspor, İrfan Buz ile prensipte anlaştı
Osmanlıspor, teknik direktör İrfan Buz ile prensip anlaşmasına vardı.
Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor yetkililerinden İrfan Buz ile prensipte anlaşıldığı, imzaların ise henüz atılmadığı öğrenildi.
İlk 5 haftada bir puan alan başkent ekibinde teknik direktör Bülent Uygun, 4-2'lik Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinin ardından istifa etmişti.
Teknik direktör İrfan Buz ise son olarak geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor'u çalıştırmış ve sarı-siyahlı ekibi Süper Lig'e çıkarmıştı.
Kaynak: AA