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Osmanlıspor, İrfan Buz ile prensipte anlaştı

Osmanlıspor, teknik direktör İrfan Buz ile prensip anlaşmasına vardı.

Osmanlıspor, İrfan Buz ile prensipte anlaştı
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Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor yetkililerinden İrfan Buz ile prensipte anlaşıldığı, imzaların ise henüz atılmadığı öğrenildi.

İlk 5 haftada bir puan alan başkent ekibinde teknik direktör Bülent Uygun, 4-2'lik Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinin ardından istifa etmişti.

Teknik direktör İrfan Buz ise son olarak geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor'u çalıştırmış ve sarı-siyahlı ekibi Süper Lig'e çıkarmıştı.

Kaynak: AA

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