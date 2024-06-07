Pendikspor, İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Pendikspor'da teknik direktör ayrılığı yaşandı.

29 Şubat 2024'te kırmızı-beyazlılara imza atan İbrahim Üzülmez, takımın başında 11 Süper Lig maçına çıkarken 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Sezonu 37 puanla 19. sırada tamamlayan İstanbul ekibi, ligde kalmayı başaramadı.

Pendikspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı İbrahim Üzülmez'e ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.