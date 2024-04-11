Premier Lig de yarı otomatik ofsayt sistemine geçiyor
İngiltere Premier Lig'de gelecek sezon yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanılacağı açıklandı. Sistemle yüksek kaliteli grafikler üretilmesi planlanıyor.
AA
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Premier Lig'den yapılan açıklamada, bugünkü toplantıya katılan kulüplerin oybirliğiyle yarı otomatik ofsayt teknolojisi sisteminin kullanılmasını kabul ettiği kaydedildi.
Açıklamada, teknolojinin sonbaharda milli maçlar için verilecek aradan sonra kullanıma hazır olmasının beklendiği bildirildi.
Sanal ofsayt çizgisinin daha hızlı ve tutarlı bir şekilde yerleştirilmesini sağlayacak teknoloji, yüksek kaliteli yayın grafikleri üretecek.