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PSG evinde farklı kazandı

Lider Paris Saint-Germain, ligin 23. haftasında Montpellier'i 4-0 mağlup etti.

PSG evinde farklı kazandı
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde lider Paris Saint-Germain, sahasında Montpellier'i 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Edinson Cavani'nin golüyle öne geçen Paris Saint-Germain, 40. dakikada Neymar'ın penaltı golüyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

70. dakikada Angel Di Maria ile farkı açan ev sahibi ekip, 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Brezilyalı yıldızı Neymar'ın golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Paris Saint-Germain formasıyla 157. golünü atan Uruguaylı futbolcu Cavani, Zlatan Ibrahimovic'i geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Bu galibiyetin ardından lider Paris Saint-Germain puanını 59'a çıkarırken, Montpellier 31 puanda kaldı.

Kaynak: AA

PSG

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