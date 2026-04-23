Real Madrid açıkladı: Arda Güler sakatlandı
Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kulüp sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde genç oyuncunun sağ bacağının arka üst kas grubunda (biseps femoris) sakatlık tespit edildi.
Süreci takip edilecek
Kulüp, sakatlığın iyileşme süresine ilişkin net bir takvim paylaşmazken sezonun geri kalanında forma giymesinin beklenmediği belirtiliyor. Oyuncunun sahalara dönüş süresinin tedavi sürecine bağlı olarak şekilleneceği belirtildi.