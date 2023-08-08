Rekabet Kurumu'ndan maç yayınları hakkında yeni karar

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, söz konusu şirketin özet yayın haklarını "ayrımcı" ve "sömürücü" şekilde kullanmasından doğabilecek telafi edilemez zararları önlemek için toplandı.

Kurul, "Türkiye Süper Ligi ve 1.Ligi müsabakalarının yayın hakları pazarında meydana gelebilecek rekabet ihlallerini ve bunların yol açabileceği telafi edilemeyecek nitelikte zararları önlemek amacıyla, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ'nin; 2023-2024 futbol sezonu bakımından yayın haklarını satın alan veya almak isteyen yayıncı kuruluşlar nezdinde her hafta ve görüntülerin izleyiciye ulaştırıldığı her maç bakımından geniş özet görüntülerin ve haber amaçlı görüntülerin açık televizyon yayıncılığı yapan teşebbüsler tarafından eş zamanlı yayına girmesini temin etmeye yönelik" geçici tedbir kararı aldı.

Rekabet Kurulu, geçen yıl Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ hakkında, sahip olduğu Türkiye Süper Lig ve 1. Lig futbol müsabakaları yayın hakları kapsamında "haber amaçlı görüntüler" ve "geniş özet görüntüleri" başta olmak üzere alt yayın haklarını diğer yayın kuruluşlarına ayrımcı şekilde sunduğu gerekçesiyle geçici tedbir kararı almıştı.