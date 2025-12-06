Saran'dan hakem tepkisi: Bu Türk sporu için çok kötü sonuçlar doğurur

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dün oynanan Galatasaray - Samsunspor müsabakasındaki hakem kararlarına ilişkin TFF yetkilileri ile görüşüldüğünü dile getiren Başkan Saran, şunları söyledi:

"Biz seçim zamanında da dedik ki, 'Tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayacak, spor ahlakıyla mücadele edecek bir takım kuracağız'. Bunu da büyük ölçüde gerçekleştirdik. Fakat dün yaşananlar bütün camiamızı hem çok şaşırttı hem çok üzdü. Bizi çekmeye çalıştıkları yere gelmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü bu Türk sporu için çok kötü sonuçlar doğurur. Arkadaşlarım bugün federasyon yetkilileriyle görüştü. Ben başkan ile iletişim halindeydim. Kendisi dönünce gerekeni yapacağına, doğruyu yapacağına inanıyoruz."