Serbest Güreş Milli Takımı'nın teknik direktörü belli oldu
Serbest Güreş Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne Metin Topaktaş getirildi.
Serbest Güreş Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne 23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Metin Topaktaş getirildi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Serbest Güreş Milli Takımı'nın, kamp çalışmalarını Niğde Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Kamp çalışmalarını sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'mızda teknik direktörlük görevine 23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Metin Topaktaş getirilmiştir. Metin Topaktaş ve ekibine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.