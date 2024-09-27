Silahlı saldırıya uğrayan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın kimdir?

Eski Fenerbahçeli milli futbolcu Serhat Akın, yakın zamanda katıldığı bir program çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ayaklarından vurulduğunu belirtti ve "Son sözümüz Fenerbahçe" dedi. Bu olay, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Akın’a düzenlenen saldırının nedenine ilişkin detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Serhat Akın kimdir?

Serhat Akın, 1981 doğumlu ve futbola Almanya’nın Karlsruhe altyapısında başlayan bir futbolcudur. 2000 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye futbolunda büyük ses getirdi. "Kadıköy Boğası" lakabıyla tanınan Serhat Akın, Fenerbahçe formasıyla büyük başarılar elde etti ve Türkiye Süper Ligi’nde 147 maçta 42 gol ve 24 asistlik katkı sağladı. Futbol kariyerine Anderlecht gibi Avrupa kulüplerinde devam eden Akın, Türkiye ve Almanya’daki takımlarda da oynadı.

Serhat Akın, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra yorumculuk yapmaya başladı. Kariyerine son olarak 2014-2015 sezonunda Berlin takımlarından birinde noktayı koydu.

Serhat Akın'ın Kariyeri Boyunca Oynadığı Takımlar:

Fenerbahçe

Anderlecht

Kocaelispor

Konyaspor

Turgutluspor

Altay

Karlsruher