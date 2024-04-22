Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Sivasspor - Fenerbahçe maçında VAR hakemi olarak Alman hakem Benjamin Brand'in görev yapacağı açıklandı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Brand'ın yardımcıları ise Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Caner Özaral ve Onur Özütoprak olacak.
Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.
Fenerbahçe'nin zirve takibini koruması ve lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını tekrar 2'ye indirmesi için galibiyet alması gerekiyor.