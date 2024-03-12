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Süper Kupa'nın maç geliri depremzedeler için bağışlanacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da yapılacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet geliri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasından elde edilecek bilet gelirinin, TFF ve iki kulübün ortak kararıyla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacağı belirtildi.