Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlangıç tarihi...
Süper Lig için geri sayım devam ediyor. Ağustos ayına girdik ve aramalar iyice hızlandı. Taraftar bir an önce takımını sahada görmek istiyor. Sıklaşan soru ise "Süper Lig ne zaman başlayacak" oluyor.
Süper Lig ekipleri yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe Avrupa'da ciddi sınavlar verirken Süper Lig için heyecan dorukta... Lig başlangıç tarihi merak edilirken net tarihi öğrenmek isteyenler "Süper Lig ne zaman başlayacak" diye soruyor.
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Süper Lig'in 2026/27 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak. Lig 21 Aralık'ta devre arasına girecek ve ikinci devre 15 Ocak'ta başlayacak.
14 Ağustos Cuma
21.30 | Galatasaray - Çorum
15 Ağustos Cumartesi
19.00 | Konyaspor - Rizespor
19.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor
21.30 | Gaziantep FK - Alanyaspor
21.30 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe
16 Ağustos Pazar
19.00 | Başakşehir - Kocaelispor
21.30 | Amed - Erzurumspor
21.30 | Beşiktaş - Eyüpspor
17 Ağustos Pazartesi
21.30 | Samsunspor - Göztepe