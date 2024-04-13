Süper Lig tarihinde ilk! VAR'da yabancı hakem görev aldı, penaltı iptal edildi
Süper Lig'in 32. haftasındaki Ankaragücü - Gaziantep FK karşılaşmasında yabancı VAR hakemi görev aldı. Böylece tarihte ilk kez lig maçında VAR'da yabancı hakem görev almış oldu.
Haber Merkezi
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VAR hakemi Mario Melero López, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Gaziantep FK maçında görev aldı.
Maçta MKE Ankaragücü 24'üncü dakikada Ali Sowe'yle golü buldu ancak ofsayt incelemesi yapıldı.
Gol, VAR hakemi Melero'nun Ali Şansalan'a uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.