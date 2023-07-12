Süper Lig'in yeni adı belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig'in ön adı için sponsorluk anlaşması yaptı. Tanıtım lansmanında açıklamada bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ligin yeni adının Trendyol Süper Lig olduğunu açıkladı.

Büyükekşi'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"TFF olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana futbolumuzun marka değerini artırmak için, kulüplerimize yeni gelir kaynakları yaratmak için, en önemli konuyu gündemimize aldık ve her gün yeni projeler üretiyoruz. İlkini de bugün hayata geçiriyoruz. Trendyol ile yapacağımız bu anlaşma ekonominin yanı sıra marka değerine de katkı yapacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.