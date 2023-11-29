TFF: Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'da oynama fikri bize ait

TFF'nin açıklamasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'ta Süper Kupa finali oynayacağı anımsatıldı.

Açıklamada, "Organizasyon yetkisi federasyonumuza ait olan Turkcell Süper Kupa müsabakasının Suudi Arabistan'da oynanması fikrinin Sayın Ali Koç'a ait olduğu iddiasının gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur" dendi.

TFF açıklamasında şunları dile getirdi: "TFF olarak Türk futbolunun ekonomisini güçlendirmek ve kulüplerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla çok önemli projeler üzerinde çalıştığımızı daha önce de ifade etmiştik. Bu vizyonla tekrar altını çizerek hatırlatmak isteriz ki kulüplerimize gelir getirmesi amacıyla Turkcell Süper Kupa'nın yurt dışında oynanması projesi ve yetkisi Türkiye Futbol Federasyonuna aittir."