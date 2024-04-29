TFF'den Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına 'şike' incelemesi

Ankaraspor-Nazilli Belediyespor, dün Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca iki takım da şut çekmezken, maçta sadece 2 korner atıldı.

Karşılaşmada sarı ve kırmızı kart çıkmadı. Ankaraspor maçı 10 faul, Nazilli Belediyespor ise 5 faulle tamamladı. Müsabakanın ardından Nazilli Belediyespor ligde kalmayı garantiledi.

TFF harekete geçti

NTV'nin haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, şike iddiaları üzerine hareket geçerek inceleme başlattı. İncelemede iddiaları doğrular nitelikte bulgulara ulaşırsa dosya Etik Kurulu'na sevk edilecek ve yasal süreç başlayacak.