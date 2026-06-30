TFF'den yabancı kuralı kararı: 10+4 sisteminde değişiklik yok

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan Trendyol Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Federasyon, 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı futbolcu düzenlemesinde daha önce açıklanan esasların geçerliliğini koruduğunu ve herhangi bir değişiklik yapılmasının gündemde olmadığını duyurdu.

TFF'nin açıklamasına göre, kulüpler A Takım Listesi'nde yer verecekleri 10 yabancı futbolcu için yaş kriterine tabi olmayacak. Ancak kadroya 14 yabancı oyuncu yazılması halinde, bu futbolculardan en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması zorunlu olacak.

Son dönemde birçok Süper Lig kulübü, yeni yabancı oyuncu kuralının yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti.

Federasyonun açıklamasıyla birlikte, 2026-2027 sezonunda uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu sisteminin mevcut haliyle yürürlükte kalacağı netleşmiş oldu.