Trabzonspor, Galatasaray'ı devirdi
Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray ligdeki ilk yenilgisini aldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında lider Galatasaray'ı 2-1 yendi.
4. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Muslera'nın çizgi önünde müdahale ettiği topu Mustafa Akbaş, yükselerek kafa ile kaleye doğru gönderdi. Daha sonra savunmanın uzaklaştırdığı topa Durica'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
8. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, top kaleci Muslera'da kaldı.
9. Feghouli'nin sağdan yerden ortasında, savunmanın müdahale edemediği topu Onur ayaklarıyla Gomis'ten önce uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
24. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, geriden gelerek iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
28. dakikada Pereira'nın sağ taraftan kullandığı uzun taç atışında, Okay Yokuşlu'nun arkaya çıkardığı topu Mustafa Akbaş kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.
43. dakikada Olcay Şahan, Galatasaray yarı alanında Ndiaye'yi düşürdü. Bu sırada iki takım oyuncuları arasında itişme yaşanırken hakem Halis Özkahya Trabzonspor'dan Olcay Şahan, Galatasaray'dan da Feghouli'yi kırmızı kartla cezalandırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
49. dakikada Trabzonspor golü buldu. Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanında iyi yükselen Uğur Demirok topa kafayı vurdu. Kaleci Muslera'nın hamle yaptığı meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü. Altıpas içinde topu önünde bulan N'Doye, sağ ayağıyla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0
51. dakikada N'Doye'un pasında sağ çarpazdan ceza alanına giren Okay Yokuşlu şutunu çekti. Kaleci Muslera, sol üst köşeye doğru giden topu kornere çeldi.
63. dakikada Ndiaye'nin soldan ortasında ceza alanında Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
69. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Okay Yokuşlu'nun ara pasında sağ çaprazdan ceza alanına doğru hareketlenen Yusuf Yazıcı'nın şutunda, savunmada Denayer'in ayağına çarpan top, kaleci Muslera'nın üzerinden filelerle buluştu: 2-0
86. dakikada Galatasaray, farkı 1'e indirdi. Mariano'nun pasında sağ taraftan ceza alanına giren ve rakiplerinden sıyrılan Rodrigues, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1
89. dakikada Rodrigues'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak iki hamlede topu kontrol etti.
90+1. dakikada Galatasaray'da ikinci sarı kartını gören Ndiaye, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Kaynak: AA