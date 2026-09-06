Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Trabzonspor: Onana, Cabral, Savic, Nwaiwu, Pina, Mustafa, Ozan, Muçi, Aral, Salah, Onuachu.
Gençlerbirliği: İrfan Can, Pedro Pereira, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Diabate, Oğulcan, Tongya, Tiago, Traore, Koita.
Kaynak: HABER MERKEZİ