Galatasaray duyurdu: Osimhen ve Lemina sahalardan ne kadar uzak kalacak?

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Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın hastanede gerçekleştirilen MR görüntülemeleri ve ileri tetkikleri tamamlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Osimhen'in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edildi.

Benzer şekilde tetkikleri tamamlanan Mario Lemina'nın da sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) yaşadığı belirlendi.

Tedavileri devam ediyor

Sarı-kırmızılı kulüp, her iki futbolcunun da tedavi süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.