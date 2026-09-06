Galatasaray duyurdu: Osimhen ve Lemina sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Galatasaray, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, iki futbolcunun da sağ kasık adale grubunda ileri-orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın hastanede gerçekleştirilen MR görüntülemeleri ve ileri tetkikleri tamamlandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Osimhen'in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edildi.
Benzer şekilde tetkikleri tamamlanan Mario Lemina'nın da sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) yaşadığı belirlendi.
Tedavileri devam ediyor
Sarı-kırmızılı kulüp, her iki futbolcunun da tedavi süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.