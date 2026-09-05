Filenin Sultanları final maçı ne zaman? Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları yine müthiş bir başarıya imza attı ve finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Polonya- İtalya mücadelesinin galibi ile oynayacak. Şimdi yoğun şekilde "Filenin Sultanları final maçı ne zaman" sorusu geliyor.
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CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Sırbistan'ı yenerek finale adını yazdırdı. Milyonlar büyük bir gurur yaşarken vatandaşlar da final mücadelesinin tarihini, saatini ve kanalını araştırıyor.
Filenin Sultanları final maçı ne zaman?
CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nın finali 6 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Filenin Sultanları, Polonya- İtalya müsabakasının galibi ile karşılaşacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ