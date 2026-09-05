Marco Asensio oynayacak mı, kadroda var mı? Asensio Beşiktaş maçında ilk 11'de mi?
Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Her iki takım da 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Takımların kadrosu merak edilirken Fenerbahçe taraftarı Asensio'nun son durumunu merak ediyor. Bugün sıkça gelen soru "Marco Asensio oynayacak mı, kadroda var mı" oluyor.
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Dev derbi için nefesler tutuldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geliyor. Konyaspor maçında sakatlanan Marco Asensio'nun Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu olmuş durumda...
Marco Asensio oynayacak mı, kadroda var mı?
İspanyol yıldız Beşiktaş derbisinde oynayamayacak. Asensio'nun ilk 11'e ne zaman döneceği henüz belli değil.
30 yaşındaki yıldızın "ameliyat olacak" iddialarına ise kulüpten yalanlama geldi.
Kaynak: HABER MERKEZİ