Galatasaray Başakşehir karşısında 3 puanı 3 golle aldı

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Süper Lig'de ilk 3 haftayı 7 puanla lider kapatan sarı-kırmızılı takım, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda turuncu-lacivertlilere konuk oldu.

Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray, 16. dakikada Victor Osimhen'in ayağından gelen golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğü ele geçiren turuncu-lacivertliler, topa saha çok sahip olsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Osimhen'in sakatlanarak 33. dakikada çıktığı mücadelenin ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle kapandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı oldukça heyecanlı geçti. Galatasaray, Osimhen'in yokluğunda hücumda bir süre bocaladı. Başakşehir, Eldor Shomurodov'un 66. dakikada penaltıdan attığı golle 1-1 beraberliği yakaladı. Gerçekleştirdiği set hücumunda seri paslaşmalar yapan "Cimbom" 71. dakikada Lucas Torreira ile bir kez daha öne geçti. Sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü 5 dakika sürdü. Turuncu-lacivertlilerin sağdan kullandığı kornerde Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle skora bir kez daha eşitlik geldi: 2-2. Dengeli geçen mücadelede sarı-kırmızılı ekip, 90. dakikada Gabriel Sara'nın frikikten attığı golle 3-2 üstünlük kurdu.

Kalan sürede gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Ligde üst üste 3. maçını kazanan sarı-kırmızılılar, puanını 10'a çıkardı.

İlk hafta Kocaelispor'u yenerek sezona galibiyetle başlayan turuncu-lacivertliler ise üst üste 3. maçından galibiyet çıkartamadı. Başakşehir, söz konusu süreçte sadece 1 puan elde etti.

Galatasaray, VAR incelemesinden sonra golü buldu

Sarı-kırmızılı ekip, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 16. dakikasında Victor Osimhen'in ceza yayının sağından plase şutunda top önce üst direğe, sonra yeşil zemine çarptıktan sonra kaleci Deniz Dilmen'de kaldı. Hakem Kadir Sağlam, yardımcısı Esat Sancaktar'dan herhangi bir uyarı gelmeyince pozisyonu devam ettirdi.

VAR'da yapılan incelemenin ardından meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiği tespit edilerek gol verildi.

Osimhen, gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 4. maçta da ağları havalandırmayı başardı.

Sezonun ilk haftasında 2-2 berabere biten Arca Çorum FK müsabası ile ikinci haftada 4-0 kazandıkları Erzurumspor FK karşılaşmasında ikişer gol atan Osimhen, 3. haftada Göztepe'yi tek golle geçti. 27 yaşındaki santrfor, Başakşehir müsabakasının 16. dakikasında attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu sezon sarı-kırmızılı takımla dördüncü lig maçına çıkan Osimhen, gol sayısını 6'ya yükseltti.

Osimhen, son 16 lig maçında 18 gol attı

Sarı-kırmızılı ekibin golcüsü Osimhen, Süper Lig'deki son 16 müsabakanın 14'ünü boş geçmedi.

Osimhen, geçen sezonun 15. haftasındaki Samsunspor müsabakasıyla başlayan süreçte ligde 16. kez forma giydi. Söz konusu süreçte sadece 2 maçta gol atamayan Osimhen, diğer 14 karşılaşmada 18 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, gol atamadığı 2 maçta ise asitleriyle skor katkısı verdi.

Sara, üst üste 2 hafta gol sevinci yaşadı

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, üçüncü haftadaki Göztepe maçından sonra Başakşehir maçını da boş geçmedi.

Müsabakanın 90. dakikada frikikten şık bir gol atan Sara, ligde üst üste 2 maçta da tabelayı değiştirirken toplamda 2 gole ulaştı.

Torreira, bu sezon ilk golünü attı

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın ligdeki 4 maçında da forma giyen Torreira, 71. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Bu gol, Torreira'nın bu sezon ağlara gönderdiği ilk top oldu.

Sakatlanan Osimhen oyuna devam edemedi

Galatasaray'da Osimhen, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Mücadelenin 21. dakikasında orta alanda Christopher Operi ile girdiği ikili mücadelede kasığından sakatlanan Osimhen, bir süre kendini denedi. Oyuna devam edemeyen Osimhen, 33. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ile bulduğu gol, VAR incelemesinden sonra iptal edildi.

Müsabakanın 83. dakikasında sağdan kazanılan serbest vuruşta Gabriel Sara'nın ortasında Sanchez'in kafayla dokunduğu top ağlara gitti. Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam, orta noktayı gösterdi.

VAR'da yaklaşık 5 dakikalık incelemenin ardından pozisyonun ofsayt olduğu tespit edilerek gol geçersiz sayıldı.

Leao ve Deniz, ilk kez sahada

Portekizli Rafael Leao ve milli futbolcu Deniz Gül, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

İtalya'nın Milan takımından 38 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Leao, Başakşehir mücadelesinin 68. dakikasında Aleksey Batrakov'un yerine oyuna girdi. Deniz ise 82. dakikada Leroy Sane'nin yerine sahaya dahil oldu.

Rekabette son 9 lig maçında Galatasaray galip

Galatasaray, Başakşehir karşısında son 9 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı. 2022-23 sezonuyla başlayan süreçte Başakşehir'i üst üste 9. kez yenen sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 24 kez havalandırırken sadece 5 gol yedi.

Sarı-kırmızılılar, 9 maçtır deplasmanda kaybetmiyor

Galatasaray, Başakşehir'e konuk olduğu son 9 müsabakada yenilmedi. Süper Lig'de 2018-19 sezonunun 16. haftasında 1-1 berabere biten maçla başlayan süreçte sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir ile oynadığı 9. deplasman maçından 6. galibiyetini aldı. Üç müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Başakşehir'e puan kaybetmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takım ile ligde Başakşehir'e karşı puan kaybı yaşamadı.

"Cimbom" 2022-23 sezonunda Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle başlayan süreçte Başakşehir'i ligde üst üste 9. kez mağlup etmeyi başardı.

Nuri Şahin, Galatasaray'a karşı yine kazanamadı

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Galatasaray'a rakip olduğu lig maçlarında galibiyet yaşayamadı.

Nuri Şahin, Antalyaspor'un başında Galatasaray'a karşı mücadele ettiği 5 lig maçında 1 beraberlik çıkarabilirken 4 kez de mağlup oldu.

Genç teknik adam, geçen sezon başına geçtiği Başakşehir ile Galatasaray'a 3. kez rakip oldu. Söz konusu maçların tamamında sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrıldı.

Shomurodov, gol serisine devam etti

Turuncu-lacivertli ekibin Özbek santrforu Eldor Shomurodov, bu sezonki 4. maçında da fileleri havalandırdı.

Sezona iyi giren tecrübeli golcü, ilk 4 müsabakayı da birer golle geçti. Geçen sezonun son 2 haftasında da birer gol kaydeden Shomurodov, bu sezonki 4 maçla toplamda gol serisini 6 müsabakaya taşıdı.

Başakşehir, 10 kişi kaldı

Ev sahibi takım, uzatmalarla birlikte mücadelenin yaklaşık 15 dakikalık bölümünü 1 kişi eksik tamamladı.

Karşılaşmanın 74. dakikasında oyuna giren Umut Bozok, 79. dakikada Rafael Leao'ya yaptığı faul sonrasında hakem Kadir Sağlam tarafından oyundan atıldı. Bu kararla Umut Bozok, kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.

Nuri Şahin'e de kırmızı kart

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, maç sonunda kırmızı kart gördü.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından hakem Kadir Sağlam'a itirazda bulunan Şahin'e kırmızı kart çıktı.