Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç tarihi ve saati...
Şampiyonlar Ligi için nefesler tutuldu. Galatasaray ve Fenerbahçe ilk maçlarına çıkmak için sabırsızlanıyor. Taraftarda da heyecan katlanırken "Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor" sorusu hızlanıyor.
Devler Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. 36 kulüp, 8 mücadele verecek. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe ilk Avrupa mücadelesine hazırlanıyor. Günler ilerledikçe "Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor" sorusu hızlanıyor.
Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak?
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8 Eylül'de başlayacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Mücadele 9 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe ilk mücadelesini Roma karşısında 10 Eylül Perşembe saat 19.45'te yapacak.