Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB - BJK derbi tarihi ve saati...

İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig'in 4. haftasında kozlarını paylaşacak. Beşiktaş 4'te 4 yapmak isterken Fenerbahçe de herhangi bir puan kaybı istemiyor. Nefes kesecek derbi için heyecan katlanırken "Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu art arda geliyor.

FB - BJK derbi tarihi ve saati...

Fenerbahçe Beşiktaş maçı 4 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

366. randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabette iki takım bugüne kadar 365 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 138'ini Fenerbahçe kazanırken, Beşiktaş 130 maçtan galibiyetle ayrıldı. İki takımın 97 karşılaşmasında ise eşitlik bozulmadı.

Oynanan 365 maçın 256'sı resmi müsabakalardan oluştu. Resmi maçlarda Beşiktaş 98 galibiyet elde ederken, Fenerbahçe 88 kez sahadan galip ayrıldı.