Fenerbahçe’ye UEFA şoku! Olaylı maçın ardından cezalar açıklandı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Olympique Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından başlatılan disiplin sürecine ilişkin kararlarını açıkladı. Sarı-lacivertli futbolcular Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'un cezaları belli oldu.

UEFA, Matteo Guendouzi'ye 50 bin euro para cezası ve toplam 4 maç men cezası verdi. Fransız futbolcu, 4 maçlık cezanın 2 maçını bu sezon çekecek. Kalan 2 maçlık ceza ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak. Bu karar doğrultusunda Guendouzi, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Roma ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Mason Greenwood'a ise 30 bin euro para cezası ve 1 maç ertelemeli men cezası verildi. Cezanın ertelemeli olması nedeniyle Greenwood, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşması olan Roma maçında sahada olabilecek.