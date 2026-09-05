Süper Lig’de transfer bilançosu: 18 kulüp 202 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig ekipleri, 22 Haziran’da başlayan ve 76 gün süren birinci transfer ve tescil dönemini hareketli geçirdi. Kulüplerin transfer politikalarında özellikle yurt dışından gelen futbolcuların ağırlığı dikkati çekerken, ligin yeni ekipleri kadrolarını çok sayıda oyuncuyla güçlendirdi.

Süper Lig’e 123 futbolcu yurt dışından geldi

2026-2027 sezonunun ilk transfer ve tescil döneminde Süper Lig’de mücadele eden 18 kulüp toplam 202 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Bu futbolcuların 79’u yurt içinden, 123’ü ise yurt dışından transfer edildi. Böylece kulüplerin kadrolarına kattığı oyuncuların büyük bölümünü yurt dışından yapılan transferler oluşturdu.

Galatasaray ve Fenerbahçe tüm transferlerini yurt dışından yaptı

Galatasaray ve Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrolarına kattıkları futbolcuların tamamını yurt dışından transfer etti.

İki kulüp aynı zamanda Süper Lig’de en az transfer yapan takımlar oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe, geçen sezonki kadrolarını 5’er yeni futbolcuyla takviye etti.

Transferin şampiyonu Çorum FK oldu

Süper Lig’de yaz transfer döneminin en hareketli kulübü, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK oldu. Çorum temsilcisi kadrosuna 21 futbolcu dahil etti.

Çorum FK aynı zamanda yurt içinden en fazla oyuncu transfer eden takım olarak öne çıktı. Kulübün 21 yeni futbolcusunun 10’u yurt içinden transfer edildi.

Amed Sportif Faaliyetler 18 oyuncu transfer etti

Transfer sayısında Çorum FK’yi, Süper Lig’in bir diğer yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler takip etti. Diyarbakır temsilcisi yaz transfer döneminde kadrosuna 18 yeni futbolcu kattı.

Böylece Süper Lig’e yeni yükselen iki takım, transfer sayısında ligin diğer kulüplerinin önüne geçti.

Süper Lig takımları kaç transfer yaptı?

2026-2027 sezonunun yaz transfer döneminde Çorum FK 21, Amed Sportif Faaliyetler 18 ve Eyüpspor 15 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Gaziantep FK 14 transfer yaparken, Kasımpaşa ve Kocaelispor 13’er oyuncuyu kadrosuna kattı. Erzurumspor FK ile Trabzonspor 12’şer, Gençlerbirliği 11, Beşiktaş ise 10 futbolcu transfer etti.

Transfer döneminin iki ucunda ise dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Çorum FK 21 yeni futbolcuyla en fazla, Galatasaray ve Fenerbahçe ise 5’er futbolcuyla en az transfer yapan Süper Lig kulüpleri olarak kayıtlara geçti.