Trabzonspor-Hearts maçının ilk 11'leri belli oldu
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı konuk ediyor. Papara Park'ta saat 19.45'te başlayacak mücadele öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Trabzonspor, İskoçya temsilcisi Hearts ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup eden bordo-mavililer, Hearts karşısında da kazanarak Avrupa'da ikide iki yapmayı amaçlıyor.
Trabzonspor: Onana, Mendy, Samet, Cenk, Cabral, Melih, Folcarelli, Bouchouari, Saviolo, Salah, Franculino.
Hearts: Reus, Borchgrevnik, McCart, Miller, Claudio Braga, Guendouz, Wilson, Magnusson, Altena, Fagan-Walcott, Mato.