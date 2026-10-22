Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi gözler hakem kararına çevrilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, milyonların merakla beklediği karşılaşmada Atilla Karaoğlan'nın düdük çalacağını duyurdu.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak kritik karşılaşmada Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağını duyurdu.
Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanacak dev derbi, saat 21.30'da başlayacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ