Lille-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu! Maç hangi kanalda? Maçın oynanacağı saat ne?

Lille-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında bu akşam Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak. Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam TSİ 19.45'te başlayacak mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler açıklandı.
İlk 11'ler
Lille: Berke Özer, Goffi, Ngoy, Alexandro, Verdonk, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Haraldson, Diaoune
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Barış Alper, Yunus, Osimhen.
Kaynak: HABER MERKEZİ