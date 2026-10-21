Real Madrid RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bu akşam da birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Arda Güler'li Ral Madrid, RB Leipzig'i konuk edecek. Bu maçı kaçırmak istemeyenler "Real Madrid RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

Real Madrid RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid RB Leipzig maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. mücadele tabii spor'dan canlı ve şifreli yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Real Madrid: Courtois, Cucurella, Rüdiger, Konate, Dumfries, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Arda Güler, Vinicius JR, Mbappe.

RB Leipzig: Vandervoordt, Baku, Orban, Lukeba, Raum, El Aynaoui, Banzuzi, Gruda, Nusa, Nkunku, Romulo.

Arda Güler oynayacak mı?

Bu sezon fırtınalar estiren ve İspanya basınında övgüler alan Arda Güler'in bu maçta 11'de başlaması bekleniyor.