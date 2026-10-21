Lille-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray maçının sonucu ne? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde puanı kaç? Golleri kim attı? Maçın önemli anları...

Galatasaray'dan Avrupa'da büyük zafer
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Fransız temsilcisi Lille ile karşılaştı. Mücadele sarı-kırmızılı temsilcimizin 4-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Fransız temsilcisi Lille’i 4-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Barış Alper Yılmaz’ın ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahasında kontrol eden Yunus Akgün, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
7. dakikada Alexsandro’nun savunmanın arkasına attığı pasla kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Soriba Diaoune, Uğurcan'ı geçip çaprazdan topu ağlara yolladı. 1-1
24. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada arka direkte Diaoune’un kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
27. dakikada Yunus Akgün’ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen, kaleci Berke’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Obrenovic, penaltıyı iptal etti.
39. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Bakwa’nın şutunda top kaleci Uğurcan’dan döndü. Dönen topla buluşan Haraldsson’un pasında Diaoune'un şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
44. dakikada sağ kanattan Sallai’nin ortasında kale önünde Batrakov'un kafa vuruşunda topu ağlarla buluştu. 2-2
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sağ kanattan Sara’nın kullandığı köşe atışında ön direkte Torreira’nın kafa vuruşunda Bentaleb’e çarpan top ağlara gitti. 2-3
61. dakikada Barış Alper’in pasında ceza yayı içinden Osimhen’in şutunda top filelerle buluştu. 2-4