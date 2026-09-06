Trabzonspor'dan gol yağmuru
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği’ni konuk etti. Müsabaka bordo-mavililerin 5-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Aral Şimşir’in sol taraftan ortasında arka direkte Onuachu, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
12. dakikada Chibuike Nwaiwu’nun ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda VAR’a giden Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
14. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mohamed Salah topu kaleci İrfancan Eğribayat’ın solundan filelerle buluşturdu. 2-0
22. dakikada Pina’ın sağ taraftan ceza sahası içine yerden gönderdiği topu iyi takip eden Onuachu’nun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti. 3-0
28. dakikada AraL Şimşir’in ceza sahası içinde topuk pasına Muçi’nin yerden vuruşunda kaleci İrfan topu kornere çeldi.
33. dakikada Aral Şimşir’in ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrılarak vuruşunda top direkten döndü.
45. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Dju’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan’dan geri döndü.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Mohamed Salah’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ernest Muçi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat’ın sağından ağlarla buluştu. 4-0
62. dakikada Gouveia’nın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin içine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
78. dakikada Ozan Tufan ile gelişen ani Trabzonspor atağında ceza sahası içine doğru gönderdiği top Dju’nun önüne düştü. Vuruşunda ise meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0