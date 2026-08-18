Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek ve sezon hedeflerine ulaşmak için görüşmelerini sürdürüyor. Kulüpler, yıldız futbolcuları kadroya katmak isterken taraftar da "Transfer sezonu ne zaman, hangi tarihte bitecek" sorusuna cevap arıyor.

Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu yaz transfer dönemi 4 Eylül'de sona erecek.

Ara transfer dönemi ise 1 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat'ta sona erecek.